2025 bedelli askerli kredisinin aylık taksit ve faiz oranları belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ilk altı ayı için bedelli askerlik ücretini 243 bin 13 lira 14 kuruş olarak açıkladı. Bedelli askerlik yapmak isteyenler belirli bir tarihten önce bu parayı ödemek zorunda. Bazı kişiler ücreti ödemek için kredi çekiyor.

Bedelli askerlik için kredi çekilebilir mi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre 100 bin lira üzerindeki kredi tutarları için 12 ay vade sınırı var. Bedelli askerlik için kredi çekilebiliyor ancak en fazla 12 ayda ödemek gerekiyor.

Bedelli askerlik kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri

2025'te bedelli askerlik için talep edilen kredilerde faiz oranları yüzde 3,55 seviyelerinden başlıyor.

Buna göre 243 bin 13 lira kredi çekildiği takdirde 12 ayın sonunda 321 bin 911 liraya yaklaşıyor. Aylık taksit tutarı ise 26 bin 826 lira.

Eğer 100 bin liralık kredi kullanılmak istenirse aylık ödeme 6 bin 978 lirayı buluyor.