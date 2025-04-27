2025 BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk Sınavı için 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar ter döküyor. Sınavın ardından soruların cevapları için arayış başlayacak. Peki, Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk Sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair Milli Eğitim Bakanlığından bir tarih paylaşılmadı. Geçen yıl İOKBS soru ve cevapları sınavdan bir gün sonra 17.44'te MEB'in resmi sitesinden yayımlandı. Bu yıl da Bursluluk Sınavı soru ve cevaplarının yarın akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre Bursluluk Sınavı'nın sonuçları 30 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.