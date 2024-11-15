2025 bütçesi komisyonda... Bakan Şimşek: Fiyat ayarlamaları enflasyon hedefiyle uyumlu olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sunumuna başladı.

Şimşek, "Dış finansmana erişim iyileşiyor. Türk Lirası'na talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor" dedi. Mayıs 2023 itibarıyla swap hariç net rezervlerin 106 milyar artış gösterdiğini ve bu artışın yüzde 75'inin yurt içi portföy tercihlerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakan, para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşünün daha belirgin olduğunu, ancak hizmet sektöründe enflasyonun hala yüksek seyrettiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, "Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz" dedi.

Büyüme oranlarına da değinen Bakan Şimşek, 2023 yılında yüzde 5,1 olan büyümenin, makro finansal istikrarı güçlendirme adımlarıyla birlikte bu yıl yüzde 3,5 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Şimşek, "2024 yılında enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz" dedi.

Kamu maliyesinde ise kamu ihale reformu ve KİT yönetişim reformu çalışmalarının parti grubuna sunulduğunu belirten Bakan Şimşek, vergi politikalarında adaletin güçlendirilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.