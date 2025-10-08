2025 DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Üniversite geçiş sürecinde ek tercih fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından DGS ek tercih takviminin açıklanmasını bekliyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında “DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak” sorusuna cevap aranıyor.

DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM, DGS ek tercih başvuru tarihini henüz paylaşmadı. Geçen yıl ilk tercih sonuçları 27 Eylül'de açıklanmış ek tercihler 25 Ekim'de ek tercihler başlamıştı. Bu sebeple bu hafta içi başvuruların başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar şu dakika itibarıyla belli olmuş değil.