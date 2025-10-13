2025 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman başlıyor?

2025 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih süreci için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu, lisans programına geçiş yapmak isteyen adayların gündeminde. İlk tercihten istediğini elde edemeyen ve boşta kalan adaylar şimdi ikinci şanstan yararlanmak istiyor. Bu nedenle de "2025 DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.

DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM, DGS ek tercih başvuru tarihini henüz paylaşmadı. Geçen yıl ilk tercih sonuçları 27 Eylül'de açıklanmış ek tercihler 25 Ekim'de ek tercihler başlamıştı. Bu sebeple bu hafta içi başvuruların başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar şu dakika itibarıyla belli olmuş değil.