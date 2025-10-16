2025 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS 2025 ek tercih başvuruları 13 Ekim'de son buldu. Adaylar 3 gündür ÖSYM'den sonuç tarihi duyurusunu bekliyor. Kurumdan duyuru gelmezken bir duyum almak adında sıkça gelen soru "2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
2025-DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM DGS ek tercih sonuç tarihini adaylara geçmedi. Geçen yıl sonuçlar 7. gün açıklanmıştı Bu sebeple gözler bu yıl 20 Ekim tarihinde olacak.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.