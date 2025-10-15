2025-DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi gözler sonuç tarihine çevrilmiş durumda... Binlerce kişinin ortak sorusu "2025-DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) ek yerleştirme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte sonuç tarihi merak konusu oldu. 7-13 Ekim tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, şimdi “DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte olası tarih ile ilgili bilgiler...
2025-DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM DGS ek tercih sonuç tarihini adaylara geçmedi. Geçen yıl sonuçlar 7. gün açıklanmıştı Bu sebeple gözler bu yıl 20 Ekim tarihinde olacak.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.