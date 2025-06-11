DGS geç başvuru tarihi için aramalar sıklaştı. Adaylar bu tarihi de kaçırmak istemezken "2025 DGS geç başvuru ne zaman" sorusu peş peşe geliyor. Öte yandan sınav ücreti de sıklıkla merak edilen konular arasında...

DGS geç başvuru ne zaman?

ÖSYM’nin takvimine göre, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 Cuma olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapan adaylar aynı gün saat 23.59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

21 Mayıs 2025 saat 11.45'te başlayen ve 2 Haziran 2025 saat 23.59'a kadar süren DGS başvuru ücretleri 950 TL idi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.