2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman? DSİ sürekli işçi başvuru sonuçları açıklandı mı?

DSİ'nin taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 1389 işçi kadrosu için alım süreci devam ediyor. Bu kadrolardan 1.305 pozisyon noter huzurunda kura ile belirlenecekken, 84 pozisyon için ise sınav yöntemi uygulanacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adaylar "DSİ 1389 işçi alımı kura çekilişi ne zaman" sorusunun yanıtını arıyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlenmiştir.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.