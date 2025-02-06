2025 emekli ikramiyesi zam oranı belli oldu mu? Emekli ikramiyesi zam oranı ne? Uzmanlar rakam verdi

Türkiye'de milyonlarca emekli, 2025 yılı itibariyle emekli aylıklarını 12 bin 500 TL yerine 14 bin 469 TL almaya başladı. En düşük emekli aylığı bugün itibariyle 14 bin 469 TL olarak uygulanırken, ödenen primlere göre maaşlar yükseliyor.

Önceki yıllarda başlatılan emekli ikramiyesi uygulaması Ramazan ve Kurban bayramlarında uygulanmaya devam ediliyor.

Bugün itibariyle her emekli bayram öncesi 3 bin TL emekli ikramiyesi alıyor. Böylece emeklilerine eline her yıl toplamda 6 bin TL olmak üzere emekli ikramiyesi geçiyor.

2025 yılı emekli ikramiyelerine zam geldi mi?

Emekli ikramiyelerine henüz zam yapılmadı. Yeni miktar ancak Meclis'ten geçen kanunla belli olacak. AK Parti grubunun emekli ikramiyesini 3 bin liradan yüzde 50 zamla 4 bin 500 TL'ye çıkarmaya hazırlandığı, bunun için bütçe çalışması yaptığı iddia ediliyor.

2025 yılı emekli ikramiyesi kaç TL?

İktidarın emekli ikramiyelerine yönelik zam hazırlığı sürerken, ikramiyenin kaç lira olacağına dair de uzmanlardan yorumlar gelmeye devam ediyor.

Dünya yazarı ve SGK uzmanı Özgür Erdursun ikramiyenin 3 bin 500 TL ila 4 bin lira arasında olmasını bekliyor.

Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş da emeklilere aylıklarına gelen yüzde 15,75'lik zam oranı kadar artış bekliyor. Aydoğmuş da ikramiyenin 3 bin 500 TL ila 4 bin lira arasında olabileceğini ifade etti