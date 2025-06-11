2025 Gaziosmanpaşa seçim sonuçları...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün seçim günü... Seçim sonuçları merak ediliyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini seçmek üzere toplandı. Şimdi sıklıkla "2025 Gaziosmanpaşa seçim sonuçları" araması yapılıyor.
Gaziosmanpaşa seçim sonuçları açıklandı
Gaziosmanpaşa seçimi ilk tur oylama saat 10.00'da başladı. Sonuçlar az önce açıklandı ve Cumhur İttifakı oyları ise AK Partili Eray Karadeniz belediye başkan vekili seçildi.