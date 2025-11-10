2025 İBB burs sonuç tarihi açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan eğitim desteğinde gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce üniversite öğrencisi, 2025 İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenciler sonuç tarihini öğrenebilmek için sık sık "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.