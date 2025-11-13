2025 İBB burs sonuç tarihi belli oldu mu? Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, sonuç tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu eğitim desteğinden yararlanmak isteyen gençler, "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte geçen yılki süreç ile ilgili detaylar...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.