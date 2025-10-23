2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sunduğu "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları tamamlandı. On binlerce öğrencinin ilgi gösterdiği burs programında, şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adayların ısrarla yönettiği soru "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte olası tarih ile ilgili bilgiler...
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
23 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihine ilişkin duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.