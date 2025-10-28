2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitim desteği için başvuru süreci sona erdi. Binlerce öğrencinin katıldığı süreçte şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Üniversite öğrencileri "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
İBB burs başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler sonuçların duyurulacağı günü beklerken sürekli yöneltilen soru "2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
26 Ekim Pazar günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihine ilişkin duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.