2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvurularını yapan üniversite öğrencileri için sonuç süreci yakından takip ediliyor. Başvuru dönemi sona erdikten sonra sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.