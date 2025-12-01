2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

İstanbul'da üniversite eğitimi gören öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı burs imkanından faydalanmak amacıyla başvurularını tamamladı. Öğrencilerin yoğun gündemini meşgul eden konu ise başvuru sonuçlarının açıklanma zamanı. Özellikle haftanın ilk gününde "2025 İBB burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak" sorusu çok sık yöneltiliyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şu an itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.