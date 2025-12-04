2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...
İBB’nin üniversite öğrencilerine sunduğu "Genç Üniversiteli Desteği" için başvuruların sonlanmasıyla birlikte, değerlendirme takviminin açıklanacağı gün öğrencilerin en çok takip ettiği başlık haline geldi. Süreç ilerledikçe pek çok kişi sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini öğrenmek istiyor. Bu nedenle de "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda...
İstanbul’daki üniversitelerde eğitim alan ve kısa süre önce başvuru sürecini tamamlayan binlerce öğrenci, sonuçların duyurulacağı tarihe odaklanmış durumda. Hafta sonu yaklaşırken yeni bir açıklama gelip gelmediği araştırılıyor. Öğrenciler "2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu tekrar tekrar yöneltiyor.
2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şu an itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.