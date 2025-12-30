2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih paylaşıldı mı?
İstanbul’da öğrenim gören binlerce öğrenci, İBB burs sonuçlarına ilişkin resmi açıklamayı bekliyor. Aradan haftalar geçmesine rağmen sonuçların duyurulmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle bu hafta içinde bir gelişme olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Her gün olduğu gibi bugün de sıkça gelen soru "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
İBB burs sonuç tarihi ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini hala paylaşmış değil. Geçen yılki süreç tekrar ettiği takdirde sonuçların 20 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.