2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeni haftada sonuçlar ilan edilecek mi?

İBB’nin üniversite öğrencilerine sunduğu burs desteği için sonuç heyecanı sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından geçen sürede resmi bir açıklama yapılmaması, beklentiyi daha da artırdı. Öğrenciler, hem sosyal medya üzerinden hem de resmi kanallar aracılığıyla sürece dair bilgi arayışını sürdürüyor. Her geçen gün "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

14 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.