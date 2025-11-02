2025 İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurularının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Üniversite öğrencileri her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. Kasım ayının gelişi ile birlikte "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu daha da hızlanmış durumda...
İBB burs başvuruları 17 Ekim’de sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, burs sonuçlarının açıklanacağı günü araştırmaya başladı. İBB'nin tarih vermemesi nedeniyle "Burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen gün artıyor.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini 2 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla paylaşmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.