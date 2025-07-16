2025 il içi atama sonuçları açıklandı! Öğretmen il içi tayin sonuçları sorgulama...

Milli Eğitim Bakanlığının kılavuzunda 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının bugün açıklanacağı belirtilmişti. MEB yaptığı duyuru ile sonuçları ilan etti. Şimdi sorgulama ekranı araştırılıyor.

2025 il içi atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı" denildi.

Atama sonucunuzu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunuzu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 17 Temmuz tarihine kadar yapmak zorunda...