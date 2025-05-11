Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar; güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi çeşitli kadrolarda yapılacak. Adaylar, İŞKUR kuraları ile kadrolara yerleştirilecek. Şimdi binlerce kişi , "İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman" diye soruyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman?

Sağlık Bakanlığının kılavuzunda kura tarihi ve sonuçlarına ilişkin bir bilgi geçilmedi. İşte Kılavuzda yer alan bilgiler:

Sağlık Bakanlığı’na yapılacak sürekli işçi alımlarıyla ilgili başvuru sürecinde izlenecek yöntem belli oldu. İŞKUR tarafından başvuruları alınan aday listeleri, Bakanlığa iletilecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, başvuran adaylar — öncelikli olanlar dâhil — sınava girmeden noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Kura çekimiyle belirlenecek olanlar arasında, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve yine aynı sayıda yedek aday yer alacak.