2025-Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı
2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM, saat 10.00'da yaptığı duyuru ile değerlendirme işlemlerinin tamamladığını açıkladı.
2025-Kaymakamlık/2 sınavı 6 Aralıkta uygulandı. Adaylar günlerdir sonuçları beklerken ÖSYM beklenen duyuruyu bugün saat 10.00'de yaptı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
2025-Kaymakamlık/2 sınav sonuçları için tıklayınız
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 6 Ocak 2026 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.