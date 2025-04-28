2025 KPSS Lisans başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman? Bu yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavı var mı?

KPSS başvuru tarihleri, memur adayları tarafından sıkça araştırılıyor. Lisans mezunları her yıl KPSS'ye girerken önlisasn ve ortaöğretim mezunları 2 senede bir yapılan sınavda ter döküyor. Peki bu yıl KPSS başvuruları ne zaman? Bu yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavı var mı?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Lisans başvuruları ÖSYM'nin 2025 takvimine göre 26 Haziran'da başlayacak, 10 Temmuz'da sona erecek. Geç başvuru günü ise 23-24 Temmuz olarak belirlendi.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BU YIL VAR MI?

KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları geçen yıl yapılmıştı. O nedenle bu yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavı yapılmayacak.