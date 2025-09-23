2025 KPSS Lisans oturumları tamamlandı ve sınav sürecinin ardından adaylar sonuçları bekliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi sonuç tarihi için yoğun bir araştırma içerisinde... Her gün yöneltilen sorulardan biri de "2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.