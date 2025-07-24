2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM merkez atama sonuç sorgulama
KPSS-2025/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusunda "10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
KPSS-2025/1 tercih sonuçları için adaylar heyecanlı bekleyiş içerisindeydi... Yüz binler başvuruları yapmış sonuçları bekliyordu. ÖSYM son dakika duyurusu yaparak adaylara müjdeli haberi verdi.
2025 KPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM'den yapılan duyuruda "10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.