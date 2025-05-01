İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Yüz binlerce yurttaş Müslümanlık görevini yerine getirmek için beklerken bayram tarihleri zaman zaman sorgulanıyor.

"2025 Kurban Bayramı ne zaman?", "Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?" soruları gün geçtikçe hızlanıyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılında Kurban Bayramı, haziran ayının ilk haftasına denk geliyor. Bayram arefesi 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.