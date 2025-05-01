2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Net tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar araştırmalarını hızlandırmış durumda... Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı da merak konusu... En çok yöneltilen sorular ise "2025 Kurban Bayramı ne zaman?", "Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?" şeklinde...
İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Yüz binlerce yurttaş Müslümanlık görevini yerine getirmek için beklerken bayram tarihleri zaman zaman sorgulanıyor.
"2025 Kurban Bayramı ne zaman?", "Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?" soruları gün geçtikçe hızlanıyor.
Kurban Bayramı ne zaman?
2025 yılında Kurban Bayramı, haziran ayının ilk haftasına denk geliyor. Bayram arefesi 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.