2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusu ile KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim'de başladı. Üniversite öğrencilerine 5 günlük süre verilirken 2 gün içinde başvurularını tamamlayanlar şimdi sonuç aramasını sıklaştırdı. "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihini adaylarla paylaşmış değil. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de sona bulmuş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

18 yaşından küçük öğrenciler

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.