2025 KYK burs ve kredi sonuçları GSB tarafından ne zaman açıklanacak?

Yeni eğitim yılı başlarken, yüz binlerce üniversite öğrencisi için bekleyiş devam ediyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim Cuma günü sona ererken akıllardaki konu sonuçlar. Yüz binler tarihlerin netleşip netleşmediğini öğrenmek istiyor ve "2025 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihini adaylarla paylaşmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

18 yaşından küçük öğrenciler

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.