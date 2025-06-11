Lise adaylarının gelecek eğitim hayatını şekillendiren LGS için artık gün sayılıyor. Yüz binler yine geleceklerini tayin edecek sınavda ter dökecek. Tarih ve saat adaylar için hayati öneme sahip... Bu nedenle "LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak" sorusu artıyor.

2025 LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi 2025 bu yıl 15 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınav 2 oturum şekilde yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak.

LGS kaç soru, kaç dakika?

LGS 2025 ilk oturumunda öğrencilere 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda 40 soru yöneltilecek, oturum 80 dakika sürecek.