2025 LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! e-OKUL LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı... LGS ne zaman yapılacak?

8. sınıf öğrencilerine müjdeli haber geldi. Sabahtan bu yana "LGS sınav giriş belgesi" araması yapan öğrenci ve veliler için beklenen duyuru MEB'den yapıldı. Şimdi yoğun şekilde e-Okul'un resmi sitesi ziyaret ediliyor. İşte sınav ile ilgili detaylar...

2025 LGS sınav giriş belgesi erişime açıldı

LGS sınav yerleri saat 10.06'da erişime açıldı. MEB müjeli haberi "Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı" şeklinde duyurdu.

MEB E-OKU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.



Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.



LGS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü yapılacak. İki oturum şeklinde düzenlenecek sınavın ilk bölümünde sözel alana ait sorular, ikinci oturumunda ise sayısal alana yönelik sorular öğrencilere yöneltilecek. Sözel oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ile İngilizce derslerinden; sayısal oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak.