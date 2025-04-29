2025 mayıs ayı Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı? Sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında 37 bin personel alacak. İlk etapta 19 bin kişi mayıs ayında görevlerine başlayacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hastanelerde hangi branşta ne kadar personele ihtiyaç duyulduğu ilan edilecek ve bilgiler ÖSYM’ye gönderilecek." demişti. Yeni hafta ile birlikte aramalar hızlanmış durumda... Sıkça "Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?" sorusu geliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından henüz Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kılavuzu yayımlanmış değil. Cuma gününe kadar kılavuzun erişime açılması bekleniyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NUN SON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 37 bin kişilik kadro aldıklarını belirterek, atama sürecine ilişkin takvimi paylaştı.

Buna göre, önümüzdeki hafta itibarıyla hastanelerde hangi branşta ne kadar personele ihtiyaç duyulduğu ilan edilecek ve bilgiler ÖSYM’ye gönderilecek. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin sağlık personeli alınacak. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise Eylül ayında ilana çıkılacak.

Atamaların KPSS puanına göre yapılacağını belirten Memişoğlu, yayımlanacak kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerine dair tüm detayların yer alacağını ifade etti.

Kılavuzun bu hafta yayımlanması bekleniyor.