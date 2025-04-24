2025 mayıs celbi... Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri nelerdir?

Mayıs ve haziran ayında binlerce kişi askere alınacak. Tarihler yaklaştıkça asker adaylarının aklındaki soru ise "Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri nelerdir?" şeklinde... İşte o tarihler...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mayıs celbi askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuru doğrultusunda 30 Nisan'da belli olacak.

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

MAYIS CELBİ SEVK TARİHLERİ

Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/astsubay adayları ile er statüsündeki 1’inci grup yükümlülerin sevk tarihi 8 Mayıs 2025,

2’nci grup erlerin sevk tarihi 12 Haziran 2025,

3’üncü grup erlerin sevk tarihi ise 10 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir.