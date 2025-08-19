2025 Mevlid Kandili tarihi: Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili'ne artık çok az bir zaman kaldı. Bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden istifade etmek isteyen Müslümanlar, tarih araştırmasına girişti. Şimdi herkesin dilinde tek bir soru var: Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili ne zaman?

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.