2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, gün belli oldu mu? MSÜ tercih sonuç tarihi duyuruldu mu?

MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Toplumda saygınlık gören, kurumsal ve disiplinli bir meslek olan askerlik için can atanlar Milli Savunma Üniversitesinden ve Milli Savunma Bakanlığından duyuru bekliyor. Günbegün gelişmeleri takip etmek isteyenler "2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı" sorusun yanıt arıyor.

2025 tercih sonuçları açıklandı mı?

2025 MSÜ tercih sonuçları için bugün yani 17 Haziran 2025 Salı günü yeni bir açıklama gelmedi. En geç cuma gününe kadar tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.