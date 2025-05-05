2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesinde eğitim görecek olan öğrenciler için kritik günler... Mayıs ayı geldi, tercih sonuçları için heyecan başladı. Binlerce kişinin şu sıralar sıklıkla başvurduğu soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?" şeklinde... İşte olası sonuç tarihi...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için Milli Savunma Üniversitesinden henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs'ta sona ermiş, sonuçlar ise 11 Haziran'da ilan edilmişti. Süreç aynı şekilde ilerlerse 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

MSB Millî Savunma Üniversitesi 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.