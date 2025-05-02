2025 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilebilir? EGM sorgulama ekranı...

2025 yılı 114. dönem Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi kapsamında uygulanan Özel Güvenlik Sınavı, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü yapıldı. EGM'nin yaptığı açıklamaya göre, sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde adayların erişimine açıldı.

Adaylar, www.egm.gov.tr adresine girerek "Özel Güvenlik" sekmesinden sınav sonuçları ekranından T.C. kimlik numarası ve güvenlik doğrulama bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşabilir.

İtiraz süreci

ÖGG sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen adaylar için ise süreç 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihler arasında yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacak ve itiraz sonuçları 9 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.