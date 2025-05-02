2025 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilebilir? EGM sorgulama ekranı...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları erişime açıldı. 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları, 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla adayların erişimine sunuldu. Sınav sonuçları, EGM’nin resmi internet sitesinden sorgulanabiliyor. Sonuçlara itiraz etmek isteyenler ise 5-7 Mayıs arasında başvuru yapmalı.
2025 yılı 114. dönem Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi kapsamında uygulanan Özel Güvenlik Sınavı, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü yapıldı. EGM'nin yaptığı açıklamaya göre, sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde adayların erişimine açıldı.
Adaylar, www.egm.gov.tr adresine girerek "Özel Güvenlik" sekmesinden sınav sonuçları ekranından T.C. kimlik numarası ve güvenlik doğrulama bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşabilir.
İtiraz süreci
ÖGG sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen adaylar için ise süreç 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihler arasında yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacak ve itiraz sonuçları 9 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.