2025 RAMAZAN AYI: Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 yılı fitre ne kadar? Kadir gecesi hangi gün?

Tüm islam alemi tarafından coşku, hoşgörü ve mutluluk ile karşılanan '11 ayın sultanı' Ramazan ayı geldi çattı. Vatandaşlar mübarek Ramazan ayının kaç gün süreceği, Fitre tutarının 2025 yılında kaç TL olduğunu, Kadir gecesinin hangi güne denk geldiğini ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte olduğunu merak ediyor. İşte 2025 yılı Ramazan ayına yönelik merak edilen soruların yanıtları...

Ramazan ayı kaç gün sürecek?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, bu yıl 29 gün sürecek. İlk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı kılınacak, 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece sahura kalkılarak oruç ibadeti başlayacak. Aynı gün, akşam ezanıyla birlikte ilk iftar yapılacak.

2025 yılı fitre miktarı kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı için fitre miktarını 180 lira olarak belirledi. Fitre, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken asgari sadaka miktarını ifade ediyor.

Kadir gecesi hangi gün, ne zaman?

Ramazan ayında ibadetler büyük bir coşkuyla yerine getirilecek. Mukabele, teravih namazı, fitre ve Kur’an-ı Kerim hatmi gibi ibadetlerin yoğunlaştığı bu dönemde, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı hangi tarihte?

Ramazan’ın sona ermesiyle birlikte, Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak.

Ramazan neden 29 gün sürecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, bu yıl Ramazan ayının neden 29 gün süreceğini açıkladı.

Çalış, Ramazan ayının başlangıcının ve bitişinin hicri takvime göre belirlendiğini vurgulayarak, "Hicri takvim, ay takvimi olduğu için miladi takvime göre 10-11 gün daha kısadır. Bu nedenle Ramazan ayı bazen 29, bazen 30 gün sürebilir" ifadelerini kullandı.

Şevval ayının hilali, Ramazan’ın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek ve ardından bayram başlayacak.