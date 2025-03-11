2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte? İşte tatil takvimi!

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, tatil planları yapacak vatandaşlar resmi tatil süresini merak ediyor. 2025 yılı Ramazan Bayramı tatili için resmi takvim belli oldu. Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geldiği için tatil süresi uzamayacak ve resmi tatil süresi toplamda 3,5 gün olacak.

Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi öğleden sonra tatil olarak kabul edilirken, bayramın üç günü ise tam gün tatil olacak. Bu doğrultuda, kamu ve özel sektör çalışanları için bayram tatili 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ek bir tatil kararı alınmadığı takdirde, 2 Nisan Çarşamba günü iş hayatı normal seyrine dönecek.

Öğrenciler için tatil daha uzun sürecek

Öğrenciler açısından ise bu yıl farklı bir durum söz konusu. Ramazan Bayramı tatili, ikinci dönem ara tatiliyle aynı döneme denk geldiği için öğrenciler için tatil süresi daha uzun olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre, okullarda ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 7 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretim yeniden başlayacak.

Bu durum, öğrenciler için bayram tatilinin de içinde bulunduğu 10 günlük bir dinlenme süresi anlamına geliyor.

Ramazan Bayramı Tatil Takvimi (2025)

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Kamu ve özel sektör çalışanları için resmi tatil süresi 3,5 gün olarak belirlenirken, ek tatil kararı alınmadığı sürece 2 Nisan Çarşamba günü iş hayatı normale dönecek.