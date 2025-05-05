Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen alacak. Takvime göre sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor. İşlemlerin bitişi ile birlikte gözler MEB'e çevrilecek ve sonuçlar araştırılmaya başlanacak.

Adaylar sıklıkla "Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?" sorularına cevap arayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 7 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlarla birlikte adayların nerede ve ne zaman sözlü sınava girecekleri belli olacak. MEB saate ilişkin bir duyuru yapmazken geçen yıl mülakat yerleri saat 17.16'da Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi sitesinden erişime açılmıştı.