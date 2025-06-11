Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri için arayış sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu yayımladı fakat sınav yerleri belli olmadı. Tarih konusunda bilgi almak isteyenler "2025 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olacak?

15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri MEB'in geçtiği kılavuza göre 13 Haziran Cuma günü ilan edilecek. Sınavlar ise 23 Haziran'da yapılacak. Adaylar, 13 Haziran 2025 tarihinden itibaren sözlü sınav giriş belgelerini meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle alabilecek. Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi dolmamış pasaport) ile sınavlara katılım sağlanacak. Diğer kimlik belgeleri geçerli sayılmayacak.

Başarı notu 60 ve üzeri

Sözlü sınavdan en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sonuçlar, tüm adayların sınav süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.