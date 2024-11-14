2025 tatillerinizi planlarken bu takvime göz atmayı unutmayın
Yeni yıla girmemize çok az bir süre kala, 2025 tatillerinin planlanmasına başlandı bile. Çoğu tatilin hafta içi günlere denk geleceği yeni yılda hafta sonunuzu 19 Mayıs'la uzatmak ya da Kurban Bayramı'nı bir önceki haftaya bağlayarak uzun bir tatil planlamak isterseniz işte size 2025 tatil takvimi...
1 Ocak 2025, Çarşamba günü başlayacak yeni yılda, çoğu hafta içine denk gelen 2025 tatil takvimi detayları şu şekilde sıralanıyor:
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba
Dini Bayram Tarihleri
29 Mart 2025 tarihinde Cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı Arifesi'nin ardından bayram tatili 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
7 Ağustos 2025, Perşembe günü başlayacak Kurban Bayramı, 10 Ağustos 2025, Pazar günü son bulacak.