2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı...
2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM saat 15.00'te yaptığı son dakika duyurusu ile sonuçları ilan etti. İşte sonuç sorgulama linki...
Bugün gözler ÖSYM'deydi. 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları bugün açıklanacaktı. ÖSYM saat 15.00'te beklenen duyuruyu geçti.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" diye belirtti.
2025-TUS 2. Dönem Sınav Sonuçları
2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.