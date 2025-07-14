2025-TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) için 1-7 Temmuz'da tercihleri alınan 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'da tercihleri alınan 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.