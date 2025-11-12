2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs desteğinden yararlanmak isteyen binlerce öğrenci sonuç tarihini merak ediyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler VGM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenciler, "2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. Kurumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları yakından takip ediliyor.
Üniversite öğrencilerinin gözü VGM burs sonuçlarında. Başvuruların sona ermesinin ardından heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Henüz sonuç tarihi açıklanmadığı için öğrenciler her gün yeni duyuru olup olmadığını araştırıyor. Sıkça gelen soru "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.
VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.