2025 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı dün akşam saatlerinde KYK burs ve öğrenim kredi sonuçlarını paylaştı. Sürpriz duyuru sonrası sonuçlar öğrenildi. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün üniversite öğrencilerine sağladığı yükseköğrenim burs sonuçları beklenmeye başlandı. Tarih konusunda bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.