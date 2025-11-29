2025 YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YDS son oturumuna katılan binlerce aday, büyük bir merakla puanlarını öğrenmeyi bekliyor. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından sınavı tamamlayan adaylar için şimdi sonuçların ilan edileceği tarihi öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple "2025 YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
YDS sınav heyecanı yerini sonuç heyecanına bıraktı. 23 Kasım'da sınava giren adaylar ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihini bekliyor. Henüz bu tarihi bilmeyenler ise "2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte o tarih...
YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 takvimine göre YKS/2 sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
