2025-YDS/2: Sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ın bu yılki 2. oturumu bugün yapıldı. Adaylar soru ve cevap anahtarına odaklanırken beklenen haber ÖSYM'den geldi. Şimdi binlerce kişi soru ve cevap anahtarını incelemek istiyor. İşte konuya dair bilgiler...

2025-YDS/2: Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM yaptığı duyuruda "Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığıdiziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 26 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

2025-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)