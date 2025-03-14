2025 yılı fitre bedeli belirlendi: Bu yıl fitre ne kadar, kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Fitre, maddi durumu yetersiz olan kişilere verilebiliyor. Hanefi ve Şafi mezheplerine göre fitre verilecek kişiler konusunda farklılıklar bulunsa da genel kural olarak fitre, aile üyelerine verilmezken; kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve bunların çocukları gibi yakın akrabalara verilebiliyor. Ayrıca gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalideye de fitre verilebiliyor. Ancak Şafi mezhebine göre, fitre gayrimüslimlere verilmiyor.

Fitre ne zaman verilebilir?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilmesi gereken bir ibadet olsa da, bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul ediliyor. Bununla birlikte, bayram günü ve sonrasında da fitre verilmesi mümkün.

2025 yılı fitre miktarının belirlenmesiyle birlikte, fitre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu konuda dini kurallara uygun hareket ederek yardımlaşma ve dayanışma geleneğini sürdürüyor.